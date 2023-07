Offensiv Ødegaard før den nye sesongen: – Har mye jeg kan forbedre

Ødegaards karriere skjøt voldsom fart sist sesong, og drammenseren var sterkt delaktig da Arsenal ble ligatoer.

– Jeg føler selv at forrige sesong var veldig bra for min egen del. Jeg scoret flere mål og var viktigere for laget, forteller Norges landslagskaptein i et intervju lagt ut i Arsenals mediekanaler.

London-klubben satt i førersetet i jakten på ligagullet i store deler av 2022/23-sesongen, men en rekke kamper uten seier de siste to månedene ga til slutt Manchester City tittelen. Ødegaard håper han og resten av laget kan ta de nødvendige stegene fram mot en nytt gullrace.

– Forhåpentlig er vi klare når det gjelder. Selv føler jeg at jeg har mye jeg kan forbedre, og jeg ønsker selvfølgelig å gjøre det. Vi må bruke sesongoppkjøringen på en god måte, understreker Ødegaard.

Mikel Arteta og Arsenal har hentet inn flere forsterkninger i troppen før sesongstart. Kai Havertz, Jurriën Timber og Declan Rice har alle sluttet seg til klubben.

Arsenal seriestarter hjemme mot Nottingham Forest 12. august.