Aktoratet dropper voldssaken mot Giggs

Det skjer to uker før en ny runde i rettssaken mot Giggs skulle starte i Manchester, skriver blant andre BBC og Manchester Evening News.

Sistnevnte skriver at fornærmede, Giggs' ekskjæreste Kate Greville, har trukket seg fra saken. Den tidligere fotballstjernen var tiltalt for overgrep og vold samt kontrollerende atferd mot Greville.

– Dette er ikke en beslutning vi tar lett på, sier aktor Peter Wright, som forklarer at Greville ikke var villig til å vitne i nok en rettssak, ettersom den første rettssaken «kostet mye» for henne og søsteren.

Pågrepet i 2020

Giggs ble pågrepet i november 2020, angivelig etter å ha skallet til Greville. Han var anklaget for å ha vært voldelig mot søsteren hennes samme kveld.

I rettssaken i fjor kom juryen ikke til enighet om en dom. En dommer bestemt at saken skulle opp igjen for retten i slutten av denne måneden, men det blir det altså ikke noe av.

Wright uttalte i tirsdagens høring at aktoratet ikke ser det som realistisk å få dømt Giggs for tiltalepunktet om kontrollerende atferd, og at det ikke lenger er i samfunnets interesse å fortsette med de andre tiltalepunktene.

– Når det er tilfellet, har vi ingen beviser å legge fram på noen av punktene, sa han.

– Veldig, veldig mange løgner

Ryan Giggs har hele veien erklært seg uskyldig på alle tiltalepunkter.

– Herr Giggs er dypt lettet over at rettsprosessen endelig er over etter nesten tre år med kamp for å renvaske navnet sitt. Han har alltid vært uskyldig, og det er blitt fortalt veldig, veldig mange løgner om ham i retten, sier hans forsvarer Chris Daw.

Giggs mistet blant annet jobben som walisisk landslagssjef på grunn av saken mot ham.