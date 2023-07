Ymer mener selv at utestengelsen er urettferdig og forklarer at han aldri har brukt eller vært mistenkt for å bruke et ulovlig middel.

Han ble frikjent i en uavhengig høring i fjor sommer, men Det internasjonale tennisforbundet (ITF) anket avgjørelsen. Det er Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne som har landet på 18 måneders utestengelse av svensken.

I Twitter-meldingen skriver Ymer at det først ble opprettet sak om et potensielt dopingregelbrudd mot ham i januar i fjor, fordi han ikke hadde stilt opp til tre dopingtester utenfor konkurranse i løpet av en tolvmånedersperiode.

Han beskylder videre ITF for å ha bedt CAS om å komme til en annen avgjørelse enn de uavhengige dommerne som frikjente ham i juni i fjor.

Ymer bestrider at han er skyldig i å ha unndratt seg dopingtest ved det tredje tilfellet.

– Etter å ha blitt renvasket en gang allerede og å ha stått helhjertet ved det faktum at det tredje tilfellet ikke ble begått, synes jeg avgjørelsen om å behandle saken igjen og erklære meg skyldig, er urettferdig. På toppen av det synes jeg det er vanskelig å fatte at de vurderer 18 måneders suspensjon som en rettferdig straff, skriver Ymer.

– Jeg forstår at man har opprettet disse reglene for å beskytte sportens integritet, og at de er der av en grunn. Men jeg mener at jeg ikke har brutt reglene, og samvittigheten min er ren, fortsetter svensken.

Ymer er for øyeblikket rangert som verdens 51. beste tennisspiller på herresiden. Han nådde nylig 3. runde i Wimbledon etter en imponerende seier over den 9.-seedede amerikaneren Taylor Fritz