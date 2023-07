Strand Larsen strålte foran sin nye sjef – hattrick mot Ronaldos Al Nassr

23-åringen fra Halden ble byttet inn etter pause på stillingen 0-0. Ronaldo ble på sin side byttet ut samtidig som Strand Larsen kom innpå banen.

Den portugisiske superstjernen måtte dermed se at den saudiarabiske toppklubben gikk i oppløsningen etter hvilen. Strand Larsen noterte seg for sin første scoring etter et drøyt kvarter på banen da han økte til 2-0. Senere la han på til 4-0, før han fastsatte resultatet til 5-0 kort tid etterpå.

Den norske måltyven fikk dermed en perfekt start på sesongoppkjøringen under sin nye sjef Rafael Benitez.

Strand Larsen kom til Celta forrige sommer som en av klubbens største overganger i klubbens historie. 23-åringen notere seg for fem mål og seks assist på 35 kamper.