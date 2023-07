En video som ble publisert forrige uke viser Andrés, som sammen med fire andre lagvenninner, ler ironisk av urbefolkningens tradisjonelle dans. Nå har 29-åringen bedt om unnskyldning.

– Vi har bare vært her et par dager og allerede lært mye om kulturen. Vi er veldig takknemlige for at dere har vært så åpne, forteller Andrés.

Forrige uke ble høytiden Matariki feiret på New Zealand. Det markerer maorienes nyttår.

Maoriene utgjør om lag 14 prosent av landets samlede befolkning, og språket deres ble i 1987 gjort til offisielt språk i tillegg til engelsk.

Talspersonen for den lokale stammen, Meihana Durie, forteller at de har godtatt spanjolens unnskyldning.

– Ordene kom fra hjertet og det var et tydelig tegn på at de forstår dansens betydning, forteller han til Sky Sports.

Spania VM-åpner mot Costa Rica førstkommende fredag.