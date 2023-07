Den ene vertsnasjonen, som er Norges motstander i turneringens åpningskamp torsdag, tapte lørdag 0-1 for Italia.

– Jeg har forhørt meg litt om hvordan kampen gikk, det har jeg. Det blir uansett noe annet å møte dem i åpningskampen med masse publikum, men jeg har sjekket litt, sier Sophie Román Haug til NTB på spørsmål om hun har kontaktet Romas italienske landslagsspillere med spørsmål om New Zealand.

En av klubbvenninnene, Valentina Giacinti, ble matchvinner i lørdagens kamp i Auckland.

Haug ble nesten det samme da Norge slo Portugal 2-1 søndag.

– Jeg vil ikke si at jeg ble matchvinner, men jeg var involvert i vinnermålet, sier Roma-spissen, som presset fram et portugisisk selvmål. Caroline Graham Hansen sto for det første norske målet.

Gode følelser

– Det ble en god treningskamp som vi tar med oss en god følelse fra. Det er alltid viktig med seier. Vi har fått gode bilder og er klare for torsdagen, sier Haug.

Alle de norske spillerne NTB snakket med i Auckland mandag er fornøyd med den uoffisielle testkampen.

– Det var veldig positivt å vinne. Det betyr ikke alt, men det er deilig å kjenne på den godfølelsen og få svar på hvordan ståa er. Portugal er et brukbart lag, og vi fikk gode svar, sier Julie Blakstad.

– Det var en fin kamp mot en god motstander. Portugal har tatt store steg i det siste og har spillere med god fart og X-faktor. Det ble en god match og en god siste test for oss, sier Anja Sønstevold.

Lekker

Egentlig skulle detaljer om kampen holdes internt, men som i de fleste andre «hemmelige» VM-generalprøvene lekker mye ut.

– Kaller du det hemmelig? Resultatet har kommet ut, og startelleveren og alt, men det var utrolig kjekt å spille. Ting satt, og det var bare kjekt å se hvor vi er hen, sier Tuva Hansen.

– Det er vanskelig å se det på trening, for da spiller vi mot de samme hele tiden. Nå fikk vi se hvordan vi fungerer som lag og klarer å lese situasjoner som oppstår i spillet.

Julie Blakstad er inne på det samme.

– Når vi trener, vet vi hva det prøves på. Når noen av oss skal imitere en kommende motstander, vet vi hele tiden hva motstanderen prøver å få til. Så blir det litt overraskelsesmoment når vi møter et lag der vi ikke har den innsideinformasjonen. Det er positivt å få slike kamper, sier hun.

Filippinene, jumbotippet i Norges VM-gruppe, tapte for øvrig 1-5 for Sverige mandag i sin lukkede generalprøve i utkanten av Wellington.