Overtidsscoring ga etterlengtet RBK-triumf: – Deilig å få marginene med oss

TIL-spiller El Hadji Diouf så ut til å spolere RBK-festen etter at Sæter hadde gitt hjemmelaget ledelsen før pause. På overtid sikret tidligere Tromsø-spiller Ulrik Yttergård Jenssen likevel tre poeng på Lerkendal.

– Det er ufattelig deilig å score. Det var helt nydelig. Vi har ventet på dette, så det er deilig at den kommer. Jeg må bare beklage at det blir så heftige jubelscener. Jeg er glad i Tromsø, men nå spiller jeg for Rosenborg, sa matchvinneren til TV 2 etter at kampen var slutt.

Svein Maalen var naturlig nok også en lettet mann etter kampslutt. Trepoengeren mot Tromsø var hans første etter at han ble midlertidig RBK-trener.

– Det smaker godt nå, selvsagt. Det er deilig å få marginene med oss. Det er artig for Ulrik å få den der, sa Maalen til TV 2.

– Jeg sa til guttene at den første seieren kommer til å komme på en sånn måte, og vi må bare kjempe beinhardt. Det blir tre poeng i dag, og vi har mye å jobbe med framover, fortsatte han.

– Kan ikke holde på sånn

Få minutter før full tid fikk Diouf marsjordre etter to gule kort. Det første av dem kom under feiringen av 1-1-målet.

– Det er vi som roter det bort selv i dag. Diouf må klare å holde hodet kaldt. Nå har han ekstremt mange gule og røde kort på kort tid, så vi kan ikke holde på sånn. Vi går for tre poeng på slutten, og de benytter seg av muligheten når vi gir dem den, sa en skuffet Gaute Helstrup til TV 2 etter tapet på Lerkendal.

Like før pause rullet vertene opp et praktfullt angrep, regissert av Ole Sæter. Spissen vendte vakkert opp sentralt i banen før han fant rekkekamerat Carlo Holse på venstrekanten. Et presist innlegg havnet hos Sæter, som sikkert ga RBK-ledelse. Det er andre kamp på rad Sæter gjør mål.

– Det var etter boka, så det var deilig. Vi fikk en veldig fin overgangsmulighet, og da er Carlo den beste i ligaen til å finne meg i boksen, sa Sæter til TV 2 i pausen.

Skrekkstart

Svein Maalen har hatt en fryktelig start på sin periode som hovedtrener på Lerkendal. Debuten endte i 0-3-tap hjemme mot Sarpsborg, før nedrykkstruede Aalesund ble for sterke runden etter. I forrige seriekamp ledet trønderne lenge 1-0 hjemme mot Lillestrøm, men en sen Akor Adams-dobbel ga borteseier.

Tromsø har på sin side imponert under Gaute Helstrups ledelse. Før trondheimsturen søndag var fem seirer og én uavgjort fasit på seks siste seriekampene.

Rosenborg skal til Drammen og møte Strømsgodet i neste eliteserierunde. Tromsø tar på sin side imot Brann på eget kunstgress.