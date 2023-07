Bruddseier til Wout Poels på knalltøff Tour de France-etappe

Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE), Krists Neilands (Israel-Premier Tech) og Poels kom alle med i et større brudd. Kvartetten fikk avgjørende meter like før toppen av 3.-kategorien Col de Travis med 45 kilometer igjen til mål, og det ble etter hvert klart at etappeseieren sto mellom en av de fire.

Neilands gikk i bakken i den siste utforkjøringen, og fire ble til tre. Soler ble deretter distansert, og på vei opp den nest siste stigningen stakk Poels ifra.

Nederlenderen valgte riktig tidspunkt å distansere rivalen og sikret til slutt sin første etappeseier i en Grand Tour.

Bak fronten ble det kjempet en hard kamp i sammendraget. Vingegaard (Jumbo-Visma) tok ett sekund på rivalen Tadej Pogacar (UAE) lørdag og ledet med ti sekunder i sammendraget før etappen.

På søndagens etappe ble det igjen kjørt hardt, men det ventede angrepet fra Pogacar lot vente på seg. Først på den siste kilometeren forsøkte sloveneren seg, men han greide ikke riste av seg dansken i den gule ledertrøya.

Vingegaard beholder dermed ledertrøya med samme avstand som før etappen.

Tøff etappe

Syklistene fikk nok en tøff dag på den 197 kilometer lange etappen fra Les Gets Les Portes du Soleil til Saint-Gervais Mont-Blanc. Dagen før hviledagen måtte rytterne forsere én 3.-kategori, én 2.-kategori og tre 1.-kategorier.

Svært mange ryttere forsøkte å komme seg med i bruddet og det tok lang tid før det ble etablert en frontgruppe.

Etter drøye fem mil syklet forårsaket en tilskuer en større velt i hovedfeltet. Jumbo-Visma-laget ledet an og måtte se flere av sine ryttere treffe asfalten. Også Uno X-rytterne Rasmus Tiller og Anthon Charmig ble felt i velten.

Måtte slippe

Uhellet ga bruddet muligheten til å stikke ifra. Nærmere 40 ryttere fikk etter hvert åtte minutters forsprang på hovedfeltet. Blant dem var Uno X-rytterne Jonas Abrahamsen og Torstein Træen.

Sistnevnte fylte 28 år søndag og feiret dagen med beinhardt kjør i verdens største sykkelritt.

Træen hang imponerende lenge med, men måtte gi slipp på frontgruppen på vei opp den tredje siste kategoriserte stigningen.