Hertha Berlin-spiller under etterforskning etter restaurantkrangel på treningsleir

– Vi kan bekrefte at politiet etterforsker en av våre spillere, men vi ber om forståelse for at vi ikke kan gi ut flere detaljer av hensyn til etterforskningen, sa klubben i en uttalelse til nyhetsbyrået DPA søndag.

Den tyske avisen Bild melder at spilleren ble satt i varetekt søndag morgen etter en fysisk krangel natten før på en restaurant i Zell am See. Klubben har vært på treningsleir i den østerrikske byen siden onsdag.

Kilder til DPA melder at spilleren senere skal ha returnert til laghotellet.

Hertha Berlin kom på sisteplass og rykket ned fra tyske Bundesliga forrige sesong.