Utestengt fotograf beklager for Pogacar-blokkering: – Måtte ta et valg på brøkdelen av et sekund

Det opplyste Tour de France-arrangøren ASO søndag formiddag, ifølge Ritzau. Nå beklager L'Equipes fotograf Bernand Papon.

– Da jeg oppdaget at Pogacar skulle angripe, fortalte jeg det umiddelbart til føreren av motorsykkelen, men jeg fikk beskjed om at han ikke kunne kjøre fram. Så vi befant oss i en vanskelig situasjon da Pogacar kom opp til oss, forklarte Papon overfor egen avis.

Fotografen forklarte videre at tilskuerne sto så nærme at det bare var to muligheter. Enten måtte de holde seg på veien eller så måtte de velte motorsykkelen inn i tilskuerne og da risikere at noen ble skadet.

– Vi måtte ta et valg på brøkdelen av et sekund. Skal vi blokkere rytteren eller ramle inn i mengden og skade folk. Men jeg vil ikke forsvare noe som ikke trenger å forsvares. Vi burde ikke ha havnet i den situasjonen. På et tidligere tidspunkt burde jeg ha bedt sjåføren om å kjøre fortere, sa Papon og fortsatte:

– Neste gang setter vi opp farten og tar ikke bilde. Reglene er laget på grunn av denne typen situasjoner. Vi gjorde en feil, og det beklager jeg til Pogacar og hele rittet.

Ble blokkert

Pogacar gjorde lørdag et forsøk på å rykke ifra Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) med 500 meter til toppen, men sloveneren måtte raskt trykke inn bremsen da han risikerte å kollidere med de to motorsyklene.

I stedet gikk Vingegaard til angrep like etter og kapret åtte bonussekunder for å komme over fjelltoppen først, mens Pogacar måtte nøye seg med fem.

Intens kamp

De to rytterne kjemper en intens kamp om sammenlagtseieren i verdens største sykkelritt. Vingegaard er innehaver av den gule ledertrøya og har etter de første 14 etappene en ledelse på ti sekunder ned til Pogacar.

ASO opplyser at i tillegg til utestengelsen fra 15. etappe, er de to motorsyklistene og deres passasjerer bøtelagt. Arrangøren har utstedt to bøter på 500 sveitsiske franc. Det tilsvarer 5800 norske kroner.