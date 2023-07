Trondsen ute i flere uker

– Anders Trondsen er ute med en muskelskade, men vi regner med å ha ham tilgjengelig til å spille kamper i begynnelsen av august, skriver klubben på sin nettside.

Det flyter ikke for verken IFK Göteborg eller Trondsen om dagen. Nordmannen har fått to røde kort denne sesongen og har til sammen måtte stå over seks kamper grunnet skader og suspensjoner, i tillegg til at han var skadd under hele oppkjøringen.

IFK ligger også helt nede på 15.-plass i Allsvenskan med bare åtte poeng etter 14 serierunder. Det har ført til at trener Mikael Stahre fikk sparken og ble erstattet av Jens Berthel Askou.

Det ga imidlertid ingen umiddelbar effekt i helgens bortekamp mot Sirius, som endte med 0-2-tap.