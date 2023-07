Solid tredjerunde fra Borge i Ohio – klatret 29 plasser

Borge startet runden på 10. hull og startet med en rekke hull på par før det ble en birdie på hull 14 og 18. Deretter fortsatte det med flere hull på par inntil hun slo to birdies både på hull seks og syv. Men på nest siste hull ble det en bogey. Dermed endte runden på 68 slag, tre under par.

I alt er Tønsberg-jenta fire slag under par før fjerde og siste runde.

Svenske Linn Grant er tilbake i ledelsen etter at hun fullførte tredje runde på 62 slag, ni under par. Før den avgjørende fjerde runden er svensken seks slag under de fem spillerne som deler andreplassen.