Inter Miami, som spiller i den nordamerikanske fotballigaen MLS, presenterte nysigneringen i en video på Twitter lørdag kveld.

Overgangen har vært en dårlig skjult hemmelighet etter at Messis kontrakt med Paris Saint-Germain utløp i slutten av juni.

Argentineren skal ha skrevet under en kontrakt på to og et halvt år med sin nye klubb, og avtalen skal sikre ham rundt 620 millioner kroner i årsinntekt.

– Jeg gleder meg stort til å begi meg ut på dette nye kapittelet i karrieren. Dette er en fantastisk mulighet, og sammen skal vi fortsette å bygge på dette strålende prosjektet, sa han.

Messi skal, ikke overraskende, ikle seg draktnummer 10 i sin nye klubb.

Mange anser Messi som tidenes beste fotballspiller. Han skaffet seg et ikonstatus for sine bedrifter i Barcelona og er blitt belønnet med Ballon d'Or-prisen hele sju ganger. I desember i fjor toppet han alt med å lede Argentina til et etterlengtet VM-gull.

Trolig debuterer Messi for Inter Miami 21. juli. Da spiller laget mot mexicanske Cruz Azul i den nordamerikanske turneringen Leagues Cup.