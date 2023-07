Sykkeltopp om storlagets Tour-tørke: – Pinlig

For første gang siden 2012 står laget uten en etappeseier etter halvkjørt ritt. Fjoråret var til sammenligning også beskjedent for Lefeveres utvalgte, men selv da sto de med to seirer etter de to første etappene.

– Jeg er ikke en mann av statistikk, men jeg leser overalt at det er første gang siden 2012 at vi ikke har vunnet en etappe i første halvdel av Touren. Det er pinlig, vi kan ikke kalle det noe annet, skriver Lefevere i sin faste spalte i den belgiske avisen Het Nieuwsblad.

Spurtkanonen Fabio Jakobsen gikk i bakken på den fjerde etappen og måtte senere bryte rittet. I hans fravær har heller ikke publikumsfavoritten Julian Alaphilippe greid å hevde seg, og Soudal-Quick-Step gikk inn i den første hviledagen på sisteplassen over innkjørte premiepenger.

Lefevere mener den franske stjernen «tjener godt til livets opphold» og at han må bedre prestasjonene.

– Han er fortsatt Frankrikes mest populære rytter og den mest sjarmerende personen på en sponsorkveld. Men selvfølgelig: Jeg har ham i laget for å vinne løp, ikke for å være sjarmerende.