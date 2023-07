Bekreftet: Declan Rice blir Arsenal-spiller – solgt fra West Ham for rekordsum

Declan Rice (24) blir lagkamerat med Martin Ødegaard i Arsenal. Salget omtales av West Ham som den dyreste overgangen mellom to engelske klubber.

Lørdag morgen opplyste West Ham at Rice har forlatt klubben. I meldingen ble ikke Arsenal nevnt, men det kom klart fram at landslagsspilleren selges for «en britisk rekordsum».

Senere på dagen kom også Arsenal på banen og bekreftet storkjøpet.

En rekke medier har den siste tiden rapportert at Arsenal fikk godkjent et Rice-bud på 105 millioner pund. Det tilsvarer nærmere 1,4 milliarder kroner. Ingen har tidligere gått for en så høy sum mellom to engelske klubber.

Fortsatt er Enzo Fernández' overgang fra Benfica til Chelsea den største i Premier League-historien. Argentineren ble i januar i år solgt for over 106 millioner pund.

Ville ikke stå i veien

Rice har imponert stort i West Ham siden gjennombruddet i 2017. Totalt spilte han 245 kamper for klubben fra Øst-London før han avsluttet oppholdet med å løfte conferenceliga-trofeet etter finaleseieren over Fiorentina i Praha tidlig i juni.

– West Ham har vært en stor del av livet mitt på og utenfor banen. Det er aldri enkelt å si adjø. Jeg har hatt noen ufattelige høydepunkter, og ingenting overgår den kvelden i Praha, skriver Rice i en farvelmelding på Instagram.

I uttalelsen fra West Ham gjør deleier David Sullivan det klart for fansen at klubben ikke ønsket å selge Rice, men den ville heller ikke stå i veien for hans ambisjoner.

– Jeg er lei meg for å se Declan forlate oss, men jeg mener alle i West Ham skal være veldig stolte over å ha tatt del i hans reise fra akademiet til å bli den mest verdifulle unge spilleren i engelsk fotball, sier Sullivan.

Bruker store penger

West Ham skal være garantert å få 100 millioner pund fra salget, mens de siste fem avhenger av prestasjonsbaserte bonuser. Ifølge britiske medier var også Manchester City med i budkampen, men trakk seg ut da Arsenal brøt 100-millionersgrensen.

Arsenal har hittil i sommer forsterket laget for over 2,6 milliarder kroner. Fra før er tyske Kai Havertz blitt hentet fra Chelsea, mens Jurriën Timber ble klar fra Ajax fredag. Martin Ødegaard er kaptein for «The Gunners».

Sist sesong endte Arsenal som nummer to i Premier League etter å ha ledet lenge. City og Erling Braut Haaland endte til slutt opp som vinnere.