Mason Greenwood og kjæresten ble foreldre

Greenwood har vært utestengt av klubblaget Manchester United siden januar i fjor, da han ble pågrepet av politiet på bakgrunn av anklager om vold mot nettopp Robson.

Bilder og en video som Robson publiserte i sosiale medier, antydet at Greenwood hadde slått og skadet henne. United-stjernen ble senere også siktet for seksuelt overgrep og drapstrusler, men i februar i år ble tiltalen frafalt. Det skjedde på bakgrunn av nye opplysninger og at nøkkelvitner hadde trukket sin forklaring.

Greenwood og Robson var tilsynelatende blitt kjærester igjen i løpet av 2022, og tidligere i år ble fotballstjernen og en gravid Robson avbildet sammen.

«11.07.23» skriver Greenwood i Instagram-innlegget der hans, Robsons og den nyfødte babyens hånd er avbildet.

Det er stadig ikke kjent om, når eller hvor Mason Greenwood kan gjenoppta sin fotballkarriere. United-manager Erik ten Hag har avvist å kommentere saken.