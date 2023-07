Tour de France-vinner får kjørt seg i sosiale medier: – Jeg har ikke kalt Vingegaard arrogant

Den tidligere Tour de France-vinneren Andy Schleck er havnet i en delikat situasjon etter at han i franske L'Equipe ble sitert på at sykkelfenomenet Jonas Vingegaards tilbakelente stil kan oppfattes som arrogant.

Schleck sier til det danske nyhetsbyrået Ritzau at det slett ikke var hensikten.

– Jonas er kanskje den mest pliktoppfyllende rytteren av dem alle. Han kommer ut og skriver autografer og er vel nærmest det motsatte av arrogant. Jeg har slett ikke påstått noe sånt, sier Schleck.

Fyr

Schlecks intervju med den franske avisen har satt fyr i sosiale medier i Danmark.

Luxembourgeren kjørte for profflaget til Bjarne Riis i halvparten av karrieren.

– Normalt svarer jeg ikke på kommentarer på Instagram, men onsdag svarte jeg på hver eneste en. Aldri, aldri om jeg ville ha sagt noe om arroganse. Hjertet mitt er fortsatt halvt dansk. Det håper jeg at Jonas får med seg, sier 38-åringen som vant Tour de France i 2010.

Vingegaard svarte slik da han fikk spørsmål om Schleck-intervjuet.

Bryr meg ikke

– Han kan si hva han vil, men jeg bryr meg ikke. At han kaller meg arrogant, er det siste jeg ville ha forventet, sa fjorårets danske Tour de France-vinner.

Schleck prøver å forklare seg. Han mener det handler om kjørestil og fransk kultur.

– Jeg sa bare at han virker sjenert sammenlignet med Tadej Pogacar. Pogacar spør ikke om lov før han angriper i en stigning. Han gjør det bare. Vingegaard er omgitt av et sterkt lag, og det liker ikke franskmennene. Det så vi med både Sky og Ineos, og når ser vi det igjen med Jumbo-Visma. Når et lag er sterkt, mener franskmennene at laget oppfører seg arrogant. Det er ikke jeg som sier at Vingegaard er arrogant.