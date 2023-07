I semifinalen tar Kjelsås imot Molde på hjemmebane 27. september. Skulle de ta nok en skalp i årets NM, venter cupfinalen på Ullevaal stadion 9. desember.

– Det er helt vanvittig. Det er så deilig å krige inn den siste der. Vi er kjempegode i dag. Det å få en skikkelig storklubb hit, blir fantastisk, sa en strålende Jens Aslaksrud til TV 2 etter seieren.

Avgjørelsen falt over fem minutter på overtid etter straffescoring fra Aslaksrud. Kjelsås scoret 1-0 etter en strålende dribleprestasjon fra Rasmus Vinge etter en snau time. Så utlignet Raufoss like før full tid, men det holdt ikke til ekstraomganger.

– Jeg er på hele tiden og klar når sjansene kommer. Hvis han ikke hadde dyttet meg der, hadde jeg scoret, sa Aslaksrud om straffedramaet langt ut i tilleggstiden.

– Det ble fryktelig hektisk på slutten, og det er noe vi er blitt vant til. Jeg synes det er fortjent. Det at vi skaper sjanser på sjanser selv etter utligningen, er nesten vanvittig. Jeg visste at gutta var sterke mentalt, men det de leverte i dag, er «next level», sa en stolt Kjelsås-trener Eivind Kampen.

Historisk

På veien mot semifinale har Oslo-klubben blant annet tatt seg forbi Stabæk, Jerv og KFUM Oslo. Før torsdagens kamp hadde Kjelsås heller aldri nådd en kvartfinale i fotball-NM.

– Det betyr veldig mye. For gutta er dette viktig krydder i hverdagen. Vi er blitt enige om å holde beina godt plantet på jorda og gjøre mye ut av lite. Det er kulturen i klubben, sa Kjelsås' sportssjef Alexander Rein til TV 2 i pausen.

Kjelsås holder til på nivå tre i norsk fotball, mens Raufoss spiller i divisjonen over.

I løpet av den første halvtimen på Grefsen stadion fikk både Kjelsås og Raufoss muligheten til score kampens første mål. Et hardt innlegg fra gjestenes Gard Simenstad snek seg utenfor Kjelsås-målet, og vertene kunne puste lettet ut.

Etter 26 minutter var det Kjelsås' tur til å være farlig frempå. Et godt mønstret angrep endte til slutt opp hos Jens Aslaksrud, men spissen skjøt like over mål.

Minutter senere fikk Ahmad Adil Abbas drømmetreff fra distanse, men ballen dundret i tverrliggeren.

Soloprestasjon

Etter en jevnspilt førsteomgang tok Rasmus Vinge kommandoen på eget kunstgress og gjorde livet vanskelig for Raufoss-spillerne.

Like før timen var passert kronet han en flott kamp ved å passere flere av bortelagets spillere på vei mot mål. En flott dribleprestasjon ble kronet ved en kontant avslutning i mål.

Noen få minutter før slutt utlignet Raufoss, men en sen straffescoring ga Kjelsås-avansement dypt inne i overtiden.