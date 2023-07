Bakke mimrer tilbake til sin forrige VIF-periode: – Jeg var med på hele følelsesregisteret

53-åringen var assistenttrener i klubben fra 1999 til 2005. I løpet av de årene opplevde han både nedrykk, cuptittel, sølv og gull med Oslo-klubben.

– Jeg var med på hele følelsesregisteret som er rundt Vålerenga, og de svingningene som klubben har hatt en evne til å glitre med, som både har vært en glede og fortvilelse for folk rundt klubben, sier han til NTB.

Lykkes igjen?

Siden forrige gang Bakke var i Vålerenga har klubben vært ledet av store trenerskikkelser. Fellesnevneren er at ingen har klart å stabilisere laget i toppen av norsk fotball.

– Hvorfor man sliter med å være stabile i Vålerenga er det som er interessant å prøve å finne ut av. Hvis jeg har muligheten til å påvirke det, så kan vi se på dette med et langt perspektiv, fortsetter Bakke, som har skrevet kontrakt med VIF ut 2027.

De siste årene har han både lyktes med å bygge opp Sarpsborg 08 og Lillestrøm. Nå tennes han av oppgaven med å gjøre det samme med hovedstadslaget.

Liker «casen»

– Det er morsomt å være en del av. Det var også grunnen til at jeg gikk inn i Lillestrøm da de lå nede, fordi jeg liker sånne «caser». Det er et potensial her og hovedstadslaget vårt. Alle hovedsteder skal ha et lag i toppen, forklarer han.

Han vil likevel ikke snakke mye om hvor skoen trykker enda.

– Man har vært gode spillemessig, men det er begge boksene som har vært utfordringen. Det har vært litt for lite uttelling framover, og så har motstanderen fått litt for mye ut av lite bakover. Det har vært uflaks også, men det skaper ikke selvtillit. Vi må grave litt i dette og vi finne ut av det først.