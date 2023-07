Ricciardo mistet plassen i McLaren etter sist sesong, og hittil denne sesongen har han vært reserve for sitt tidligere lag Red Bull. Etter at AlphaTauri nå dropper De Vries, er australieren tilbake i et fast sete, bekrefter AlphaTauri på Twitter.

De opplyser at Ricciardo hentes på lån fra Red Bull og at hans første løp blir Ungarns Grand Prix om bare snaut to uker. Dermed er Ricciardo tilbake i laget der han startet sin Formel 1-karriere tilbake i 2011. Laget gikk under navnet Toro Rosso fram til 2017.

De Vries har slitt denne sesongen og fikk i midten av mai streng beskjed av Red Bull-rådgiver Helmut Marko om at han må skjerpe seg for å beholde plassen i AlphaTauri-laget. Det har han ikke greid. Nederlenderen ble hentet inn i AlphaTauri foran sesongen etter at Pierre Gasly gikk til Alpine.

34 år gamle Ricciardo må anses som en veteran i Formel 1-sirkuset. Australieren har kjørt 232 løp siden debuten i Storbritannia i 2011. Han står med åtte seirer, der den siste kom i Italias Grand Prix i 2021.

Ricciardo har i mange år vært en publikumsfavoritt i bilsporten. 34-åringen har også kjørt for Red Bull, Renault og HRT i Formel 1.