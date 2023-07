Tidligere PSG-topp: – La Mbappé få forlate klubben

– Det er i PSGs fordel å la Mbappé få forlate klubben, uansett på hvilken måte det blir, sa brasilianeren som var sportsdirektør for PSG mellom 2019 og 2022 til L'Equipe.

Leonardo refererer til alle spekulasjonene og utspillene rundt franskmannens fremtid i hovedstadsklubben.

Mbappé er på utgående kontrakt og PSG-president Nasser al-Khelaifi uttalte i forrige uke at 24 åringen er nødt til å signere en ny kontrakt for å få bli i klubben den kommende sesongen.

Leonardo mener imidlertid at PSG må slå seg til to med at det finnes en fremtid uten Mbappé.

– Paris-Saint-Germain eksisterte før Kylian Mbappé, og den vil eksistere etter ham. Han har vært i Paris i seks år, og i løpet av disse seks sesongene har fem forskjellige klubber vunnet Champions League, ingen av dem hadde Mbappé i sine rekker. Dette betyr at det er fullt mulig å vinne denne konkurransen uten ham, sa Leonardo og fortsatte:

– Med sin oppførsel de siste to årene viser Mbappé at han ennå ikke er en spiller som virkelig er i stand til å lede et lag. Han er en stor spiller, men ikke en leder. Han er en stor målscorer, men han er ikke kreativ. Det er vanskelig å bygge et lag rundt ham.

Superspissen har slått fast at han ikke kommer til å forlenge kontrakten med klubben, men han har også ved flere anledninger gitt inntrykk for at han ønsker å spille ut kontrakten sin i Paris.

Klubben må dermed selge spilleren i dette overgangsvinduet for ikke å måtte gi ham fra seg helt gratis.