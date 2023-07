VM-klare Reiten etter supersesongen i Chelsea: – Jeg har vel egentlig aldri vært bedre

Med ni nettkjenninger og elleve målgivende pasninger i serien var 28-åringen fra Sunndalsøra sterkt delaktig for Chelsea på ferden mot lagets fjerde strake ligatittel. Kun to spillere leverte samlet flere målpoeng i serien enn Reiten.

– Det har vært en meget god sesong, kanskje spesielt for meg personlig. Jeg har vel egentlig aldri vært bedre enn jeg har vært i år. Jeg har fått være med og bidra til lagets suksess, og det er en god følelse, forteller Chelsea-spilleren til NTB.

Til tross for to store titler, skulle Reiten gjerne sett at det også gikk hele veien i prestisjetunge Champions League.

– Semifinaletapet mot Barcelona (1-2 sammenlagt) sitter nok litt ekstra i, og der ønsker vi sterkt å slå tilbake neste sesong. Det er alltid sånn at hvis man vinner litt, så vil man alltid vinne mer, sier Reiten videre.

Jevn tittelkamp

I samtlige av de tre foregående sesongene har Chelsea vært avhengige av tre poeng i den siste serierunden for å sikre seriegullet, og avstanden ned til serietoeren har de tre siste årene vært henholdsvis marginale to (Manchester City, 2021), ett (Arsenal, 2022) og to poeng (Manchester United, 2023).

– Bare det at vi har avgjort serien den siste runden i alle de tre siste sesongene forteller alt om nivået. Du ser at når vi og Arsenal spiller semifinale i Champions League, er det United som leder serien i England. Det er mange lag som kjemper om det, og det er sånn det skal være, slår Reiten fast til NTB.

Hun får støtte fra lagvenninne og landslagskaptein Maren Mjelde.

– Konkurransen gjør at kamphverdagen vår blir ufattelig bra. Man føler nesten at man spiller med kniven på strupen hver eneste kamp. Det er ikke mange kamper man kan gi fra seg poeng i. I tillegg til oss, Arsenal og Manchester-klubbene er Aston Villa også en klubb å se opp for fremover. De er i stand til å ta poeng fra toppklubbene, understreker Mjelde til NTB.

Bergenseren forlenget nylig kontrakten med Chelsea, og 33-åringen forteller at hun fortsatt stortrives i den engelske hovedstaden.

– Det er en grunn til at jeg fremdeles ønsker å være der, og det er ekstra kjekt at klubben ønsker meg videre. Det har blitt et langt liv i London, og jeg har hatt ufattelig mange gode år i Chelsea. Det er en veldig fin klubb, forteller Norges kaptein.

Norsk kollega i Manchester United

På motsatt banehalvdel i tittelkampen hadde Reiten og Mjelde deres landslagsvenninne Vilde Bøe Risa. 27-åringen har spilt i Manchester United i to år, og midtbanespilleren fikk en svært oppløftende avslutning på forrige sesong.

Hun var nemlig å finne fra start i to av sesongens tre siste ligakamper mot Tottenham og Liverpool. I 1-0-seieren mot sistnevnte ble hun også kåret til banens beste.

– Det er selvfølgelig godt å avslutte på den måten, og samtidig kjenne at man er i form og leverer på nivået. Mot slutten var det mange avgjørende øyeblikk som jeg fikk ta del i. Det tar jeg med meg inn i denne sommeren, forteller VM-klare Bøe Risa til NTB.

– Hvordan vil du oppsummere sesongen for klubbens del?

– Fjorårssesongen må man egentlig kalle fantastisk. Det er synd at vi ikke tar med oss en tittel, men det er et stort steg i riktig retning for klubben. Resultatmessig var det veldig bra, understreker midtbanespilleren.

– Merker hvor stort det er

Neste sesong skal Manchester United spille i Champions League for første gang i klubbens historie. Bøe Risa stortrives på ferden med de «De røde djevlene».

– Det er veldig stort å være en del av den reisen. Det er en stor klubb, og når man er der merker man hvor stort det faktisk er. Jeg synes det er fantastisk å være på innsiden. Jeg har blitt ganske glad i den engelske kulturen. Det er veldig mye annerledes enn i Norge, men det er en kultur som passer meg veldig godt, understreker hun til NTB.

– Jeg får mer og mer tillit og fortsetter å bygge på det. Det er deilig å kjenne at man får en viktig rolle i laget, avslutter bergenseren.

Det norske landslaget sparker i gang sommerens VM mot vertsnasjon New Zealand den 20. juli. Filippinene og Sveits er i samme gruppe.