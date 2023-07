Perez bekymrer seg ikke over rykter om Red Bull-exit: – Jeg har full støtte

Det har den siste tiden florert med rykter om at Red Bull ser etter en erstatter for den 33 år gamle Formel 1-veteranen. Det mener imidlertid Perez at ikke stemmer.

– I løpet av mine 13 år i Formel 1-sirkuset har jeg sett alt, så jeg er ikke bekymret for noe av det. Jeg er bare fokusert på å få sesongen tilbake på sporet og sørge for at jeg fortsetter å nyte dette, sa han og fortsatte:

– Jeg har full støtte fra Helmut (Marko) og Christian (Horner). Hele laget støtter meg fullt ut, og de vet hva jeg er i stand til. De kjenner potensialet mitt, og de støtter meg.

Perez endte på 6.-plass i Storbritannia Grand Prix etter å ha startet som nummer 15. Dermed beholder han 2.-plass i VM-sammendraget, men det skiller nå 99 poeng opp til lagkompis Max Verstappen, som vant løpet.

– Ingenting fungerte i dag. Jeg fikk en god start, men så ble jeg truffet av (Esteban) Ocon på første runde og jeg en mistet posisjon, forklarte Perez.