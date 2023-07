NTB får bekreftet fra far og trener Christian Ruud at nordmannen har bestemt seg for å trekke seg fra turneringen på grunn av smerter i skulderen.

– Ja, det stemmer. Han har slitt litt med en betennelse i skulderen. Ønsker å bli helt fin igjen i den før grusturneringene begynner, opplyser han.

Ruud så ikke synlig preget ut da han og amerikaneren William Blumberg vant klart i 1. runde tidligere lørdag. De slo Roberto Carballes og Daniel Galan 6-3, 6-2.

Av Wimbledons nettsted framgår det at tyskerne Kevin Krawietz og Tim Pütz har fått walkover mot Ruud og Blumberg i 2. runde.