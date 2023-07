Kristoff sjanseløs igjen: – Tror vi skal prøve å bytte om på rollene

På oppløpet var belgieren Jasper Philipsen nok en gang best og tok sin tredje seier i årets Tour de France. Rett bak kom veteranen Mark Cavendish i mål som nummer to. Briten har 34. etappeseirer og kunne ha sikret seg Tour de France-rekorden på egen hånd om han hadde vunnet.

Kristoff på sin side ble stengt inne i spurten og endte på 9.-plass.

– Vi fikk aldri helt fri bane. Det var vanskelig å komme fram, og det visste vi egentlig. Likevel hadde vi håpet at vi skulle finne plass, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

Til samme kanal erkjente Søren Wærenskjold at Uno-X-laget burde ha løst avslutningen bedre.

– Det var ikke optimalt, men på slutten var det nære at det kunne gå bra igjen. Det var ikke godt nok. Det er noen sjanser igjen, men det er irriterende, oppsummerte Wærenskjold.

Debatt

I forkant av etappen var det diskusjoner rundt om noen av de andre Uno-X-rytterne skulle få prøve seg på oppløpet. Det norske laget sto fast ved planen om at det skulle kjøres for Kristoff.

Etter nok en skuffelse er Kristoff åpen for en endring.

– I morgen tror jeg vi skal prøve å bytte om på rollene og la enten Søren (Wærenskjold) eller Rasmus (Tiller) få fri rolle på den siste slake motbakken.

Lørdag kommer nok en flat etappe med en liten stigning mot slutten.

– Vi får se om det blir for hardt eller ikke. Hvis jeg har gode bein, passer det meg bra. Vi får bare lade opp til det, sa Wærenskjold til TV 2 om egne muligheter.

– Hvis du har en god posisjon og kan sitte på hjul, er det mange av spurterne som kommer til å få syre før spurten åpner. Hvis jeg da kan åpne spurten med friske bein, kan det være bra for min del, fortsatte mandalitten.

Solobrudd

Fredag kjørte sykkeleliten en flat etappe fra Mont-de-Marsan til Bordeaux på 169,9 kilometer.

Tidlig dannet Arkéa-Samsic-rytteren Simon Guglielmi et solobrudd og var på et tidspunkt over seks minutter foran hovedfeltet. Franskmannen var dermed først over mellomspurten med 82 kilometer igjen, mens Biniam Girmay var først over da hovedfeltet passerte. Kristoff fikk med seg åtte spurtpoeng.

Kort tid etter mellomspurten tok duoen Nans Latour og Pierre Peters opp jakten på Guglielmi og dannet etter hvert en bruddtrio. Guglielmi falt senere av, mens Latour sikret ett klatrepoeng over den 4.-kategoriserte stigningen snaut fire mil fra mål.