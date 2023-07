Dit skal de åtte spillerne som har vært best på ATP-touren gjennom sesongen, og i skrivende stund innehar Ruud den siste turneringsplassen.

– Det begynner å spisse seg mot Torino som er et stort mål for mange, inkludert meg selv. Det er noe jeg har i bakhodet hver uke jeg spiller, forteller Ruud til NTB.

Nå venter en liten periode i Norge for Snarøya-gutten før grusturneringene i Båstad og Hamburg. Deretter skal Ruud over på hardcourt i Toronto og Cincinnati før US Open i slutten av august, der han skal prøve å gjenskape finaleplassen fra i fjor. Totalt venter fem viktige turneringer i løpet av de neste to månedene.

– Jeg vet at det blir mange lange turer og mange turneringer på rad, og det viktigste nå er å være fysisk og mentalt klar. Hver uke kan være viktig, understreker 24-åringen.

Tross tidlig Wimbledon-exit, er Ruud klar på at han tar med seg mye positivt fra det han har prestert på tennisbanen den siste tiden, der han blant annet tok seg hele veien til finale i Roland-Garros i juni.

– Det har vært opp og ned i den første halvdelen av sesongen. Det kunne selvfølgelig vært bedre, men jeg er også veldig fornøyd med de siste turneringene på grus. Jeg spilte to gode sett mot Broady, og det tar jeg med meg videre sammen med viktig erfaring. Jeg er motivert og klar for det som kommer, sier Ruud til NTB.

Fredag skal Ruud i aksjon i doubleturneringen i Wimbledon. I par med amerikanske William Blumberg skal nordmannen møte duoen Roberto Carballés-Baena (Spania) og Daniel Elahi Galán (Colombia).