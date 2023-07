Friidrettsforbundets gullmedalje til Vladimir Vukicevic: – Veldig stas

Vukicevic har i en årrekke vært i norgestoppen på 110 meter hekk. Han har fire NM-gull innendørs og hele elleve utendørs.

Internasjonalt har 32-åringen deltatt i fire EM utendørs, to EM innendørs og ett VM innendørs. Han har også en sølvmedalje fra U20-VM.

– Det er veldig stas å bli lagt merke til og satt pris på av sine egne. Det betyr veldig mye, sier Vukicevic til NTB.

Overrasket

– Kom medaljen som en overraskelse?

– Ja, det gjorde det. Jeg fikk spørsmål fra forbundsledelsen om jeg kom i dag, og de fikk beskjed om at jeg måtte være her rundt halv fem. Da tenkte jeg «hva skjer for meg». Dette er en stor ære for meg.

Han sier gullmedaljen henger høyt.

– Det betyr at du har fått til noe. Det er svært mange gode i norsk friidrett om dagen, og det å få denne prisen, betyr at jeg har gjort mye riktig, sier 32-åringen.

– Som utøver setter du deg aldri ned og reflekterer over hva du har gjort. Du er aldri fornøyd, men vil oppnå mer. Jeg faller også i den kategorien, og da er det veldig hyggelig å få et overblikk. Denne medaljen er nettopp det, legger han til.

Etterfølger Angelsen

Medaljen har en viktig posisjon i norsk friidrett. Høydehopperen Tonje Angelsen var den forrige utøveren som fikk utmerkelsen.

Sprinteren Salum Kashafali og sleggekaster Eivind Henriksen ble tildelt hederen i henholdsvis 2021 og 2020.

På listen over tidligere vinnere de siste tiårene står blant andre også Ingebrigtsen-brødrene, Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Søsteren til Vladimir Vukicevic, tidligere hekkeløper Christina Vukicevic, fikk gullmedaljen i 2011.

Fra 1914 til 1933 ble friidrettsforbundets gullmedalje utdelt til beste resultat under norgesmesterskapet. Fra 1934 kom en ny regel for medaljen. Der heter det at «Forbundets gullmedalje for aktiv idrett kan etter enstemmig vedtak av sentralstyret i et antall av høyst én hvert år tildeles den utøver som gjennom flere år har vist fremragende dyktighet».