Nyheten ble sluppet av klubben torsdag. Unggutten fra Ghana kom til Sarpsborg fra Shooting Stars før inneværende sesong. Dermed varte oppholdet i Eliteserien i kun fire måneder.

– Vi har vært i dialog med Genk en god stund. Til slutt kom vi til et punkt hvor det ville vært uforsvarlig for oss som klubb å si nei. Christopher Bonsu Baah og Sarpsborg 08 har vært en eventyrhistorie, sier leder Bjørge Øiestad i klubbens sportsutvalg.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad skal overgangssummen være på rundt 45-50 millioner kroner.

– Det vi kan si, er at dette er en overgang som smadrer våre tidligere salg rent økonomisk, sier Øiestad.

Bonsu Baah har spilt tolv kamper i Eliteserien denne sesongen og notert seg for ett mål og én målgivende. 18-åringen er allerede på plass i Belgia og slutter seg til Genk med umiddelbar virkning.

– Jeg har kjent klubben en stund. Da jeg var liten, spilte jeg på Fifa med Genk på grunn av spillere som De Bruyne og Courtois. Da jeg hørte om Genks interesse, nølte jeg ikke et sekund. Det til tross for interesse fra andre lag. Å være en del av klubben selv føles nå som det riktige valget til rett tid. Jeg gleder meg til å utvikle meg videre, sier Bonsu Baah i et intervju med sin nye klubb.

Genk endte på 1.-plass i det belgiske seriespillet forrige sesong, men endte på 2.-plass i sluttspillet bak Antwerpen. Det betyr at laget i sommer skal spille Champions League-kvalifisering.