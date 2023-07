Brasil ansetter landslagssjef på ettårskontrakt – venter på Ancelotti

Diniz er ansatt på en ettårskontrakt, og ledere i det brasilianske fotballforbundet mer enn antyder at hensikten er å vente ett år for så å hente inn 64 år gamle Ancelotti for å lede laget inn mot VM i 2026.

49 år Diniz beholder jobben i Fluminense, og slutter seg kun til landslaget i forbindelse med VM-kvalifiseringen.

Han erstatter U20-landslagssjef Ramon Menezes, som har ledet laget på midlertidig basis i vennskapskamper i år. Det har gitt tap i to av tre kamper.

Presenteres onsdag

Brasil har fortsatt ikke ansatt noen langtidserstatter for Tite, som gikk av etter å ha røket ut mot Kroatia i kvartfinalen i fjorårets VM.

Diniz skal presenteres på en pressekonferanse i Rio de Janeiro onsdag. Thiago Silva og Neymar er blant stjernespillerne som har snakket varmt om ham de siste årene.

– Dette er en drøm for hvem som helst, det er en stor ære å jobbe for landslaget, sier Diniz i en video i forbindelse med kunngjøringen.

– Jeg er sikker på at vi alt som trengs for å ta over og få det til å fungere, sier han videre.

Vil ha Ancelotti som erstatter

Ednaldo Rodrigues, som leder det brasilianske fotballforbundet sier til TV Globo at Diaz er populær blant spillerne, og at planen er at han skal trene laget fram til Ancelotti tar over.

Italieneren har ikke bekreftet at han har inngått noen avtale med det brasilianske forbundet. Diniz' spillestil er «nesten lik som den til treneren som tar over til Copa America, Ancelotti», sier Rodrigues.

– Vi kaller ham ikke en midlertidig landslagstrener. Han skal komme inn og lede overgangen over til Ancelotti, legger han til.

Copa America spilles i USA i juni og juli neste år. Fram til da skal Diniz lede Brasil i viktige kvalifiseringskamper, blant dem en hjemmekamp mot regjerende verdensmester Argentina i november. Første kamp i kvalifiseringen er hjemme mot Bolivia 7. september.

Brasil er den nasjonen med flest VM-titler (5) på herresiden, men den siste kom i 2002. Ancelotti har aldri vært landslagstrener, men han har i tillegg til Real Madrid ledet storklubber som Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern München og Napoli.