Norges G19-lag slapp med skrekken i EM-åpningen – slo Hellas 5-4 etter pangstart

Selv uten flere av sine største profiler fikk Norge en pangstart på mesterskapet på Malta. Med dødelig effektivitet var de norske ungguttene foran 3-0 etter 17 minutter, og kampen var mer eller mindre punktert til pause med 5-0-ledelse.

– Vi spilte en fantastisk første omgang, sa landslagstrener Luis Pimenta til Uefa etter kampen.

– Alle kunne se det. Det var absolutt fantastisk taktisk og følelsesmessig. Det var første kamp i et EM, og de var rolige og spilte fotball. De utførte virkelig planen vår, la Norge-treneren til.

Oppladningen til G19-mesterskapet har vært preget av omdiskuterte forfall til Norge-troppen. Utenlandsproffene Isak Hansen-Aarøen (Manchester United) og Andreas Schjelderup (Benfica) ble holdt igjen av klubblagene, mens Antonio Nusa ble flyttet opp til U21.

Heller ikke Magnus Riisnæs, Jacob Dicko Eng (Vålerenga), Dennis Gjengaar (Odd) eller Sverre Nypan (Rosenborg) er med til Malta.

Effektivt

Mot Hellas klarte Norge seg imidlertid greit uten de nevnte spillerne. Atalanta-proffen Alwande Roaldsøy sørget for 1-0 etter bare fem minutter da han enkelt styrte ballen inn etter et hjørnespark.

I det 16. minuttet fikk Norge et noe heldig indirekte frispark for tilbakespill og Niklas Ødegård blåste inn 2-0 etter å ha fått ballen tilrettelagt av Oliver Johansen Braude.

Bare to minutter senere ble det ny scoring i et flott, norsk angrep. Hellas-målvakt Dimitrios Monastirlis ble presset til å gjøre et svakt utspill, og Norge plukket opp ballen. Henrik Skogvold prikket så inn Erik Flataker, som headet inn 3-0.

Hellas var bedre med etter hvert og kom blant annet nær scoring på en corner. Men Norge fortsatte å være effektiv, og i det 36. minuttet satt ballen i mål igjen. En lang crossball fra Nikolai Hopland fant Skogvold på løp, og han scoret elegant alene med keeper.

På tampen av omgangen gjorde Ødegård sitt andre mål til 5-0. Han satte inn en retur etter fint forarbeid av Skogvold.

Skummelt

Hellas åpnet annen omgang bedre og fikk uttelling tidlig. Alexios Gkolfinos fintet seg fri til venstre og spilte til Stefanos Tzimas, som kontant dunket inn grekernes første redusering.

Norge gjorde mange bytter og gikk etter hvert litt opp i limingen. Det ble skummelt da Christos Stavropoulos og Tzimas scoret med vel et minutts mellomrom mot slutten av kampen.

– Alt gikk så fint. Så vi bestemte oss for å spare litt energi. Og det blir selvfølgelig ikke enkelt når vi bestemmer oss for at fire spillere skal debutere for laget i EM. Men de kjempet for laget og holdt sammen, sa Pimenta.

Målvakt Magnus Rugland Ree måtte i aksjon flere ganger mot slutten og gjorde sitt for å forhindre flere baklengsmål. Ett til ble det imidlertid fra Alexios Kalogeropoulos på tampen.

Lykkes endelig?

Kollapsen til tross, med 5-4-seier har Norge fått en god start i puljen der også Island og Spania er med. Norge møter islendingene fredag og spanjolene mandag.

– Jeg er virkelig stolt over spillerne, og jeg sa til dem at ingen skal henge med hodet. Vi starter EM med tre poeng, og målene vi slapp inn i annen omgang tar jeg på min kappe, sa treneren.

Norge har aldri før gått videre fra gruppespillet i et EM for G19-lag.