Både H-A og TV 2 har rapportert om uenighet mellom spillere og ledelse i Storhamar Hockey om utbetaling av bonus.

Spillere i Storhamar mener angivelig at de har krav på bonus fra forrige sesongs sluttspill, der de ble nummer to, men styreleder Njål Berge hevder at en slik bonusavtale ikke eksisterer.

– Når det gjelder spillerbonus er jo utfordringen at ingen kan vise til en avtale mellom klubben og spillerne for sesongen 22/23. Hvis denne faktisk eksisterer, må det styret jeg leder finne en måte å betale det på. Det jeg har sagt til spillerne, er at jeg uansett, avtale eller ikke, ønsker å finne en løsning hvor vi blir enige om en avtale som kan utbetales hvis det finnes økonomi til dette. Derfor holder vi også igjen med tanke på signeringer, uttaler Berge til H-A.

Han erkjenner samtidig at spillerne har fått beskjed om at de som ønsker det, kan forlate klubben.

– Min prinsipielle holdning er at hvis man skal spille for Storhamar, må man ønske det. Jeg vil aldri stille meg i veien for at en spiller bytter klubb, enten det er fordi man er skuffet over noe man mener klubben har gjort, om man ønsker nye sportslige utfordringer, eller en bedre økonomisk hverdag.

Storhamar har hentet inn flere forsterkninger foran kommende sesong til tross for at klubben har gått med underskudd. Underskuddet er ifølge TV 2 årsaken til at spillerne ikke får bonus.

Berge forteller imidlertid at de nye spillerne er finansiert eksternt gjennom sponsorer.

– Det er derfor viktig å understreke at klubbens underskudd ikke på noen måte skyldes den ekstra satsingen som vi kan gjøre gjennom ekstern finansiering, sier styrelederen.