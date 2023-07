Det ble vedtatt på et EHF-styremøte nylig. I referatet står det at avgjørelsen ble tatt etter samtaler med Russlands håndballforbund.

Russland ble tildelt arrangøransvaret i november 2021, men få måneder senere gikk landet inn i Ukraina. Krigen er årsaken til at russerne mister 2026-EM.

«Konklusjonen er at det ikke er mulig å holde arrangementet i Russland», skriver EHF og viser til at det er under tre og et halvt år igjen til europamesterskapet skal spilles.

Tilfreds

Norges håndballpresident Kåre Geir Lio sier det er en beslutning «vi er veldig tilfreds med».

– Det er helt nødvendig i den situasjonen Europa er i nå. All ros til EHF, sier Lio til NTB.

Datoene for sluttspillet er satt til 3.-20. desember 2026. Norge, Danmark og Sverige ville opprinnelig arrangere det, men trakk søknaden måneden før tildelingen til Russland. I stedet søkte og fikk de skandinaviske landene kvinne-EM i 2028.

De samme nasjonene skal også ha herre-EM i 2026.

Ikke bekymret

Lio sier dette om jobben EHF har foran seg med å få noen til å erstatte Russland:

– Jeg regner med at noen tar det på seg etter hvert. Det er mange gode arrangørland rundt omkring, så jeg er ikke bekymret.

Russiske og belarusiske lag har ikke fått deltatt i noen av EHFs turneringer siden invasjonen av Ukraina.