Ruud har brukt golf som oppladning til Wimbledon: – Det er noen likheter

Snarøya-mannens forrige kamp på ATP-touren var finaletapet mot Novak Djokovic i Roland-Garros. De siste ukene har han benyttet til avslapning og golf.

– Jeg har brukt en del timer på golfbanen de siste ukene. Jeg har nytt det, og har hatt en fin stund hjemme med familie og venner. Jeg har klart å lade opp for å kjøre på i andre halvdel av sesongen, sa han til NTB i forkant av turneringen.

Han mener at det finnes noen likheter mellom golf og tennis.

– Man spiller med litt andre sko og sånne ting enn i golf, men det er noen likheter. Bare den følelsen av å gå på gress er lik, forklarer han.

I 1. runde av Wimbledon møter Snarøya-mannen franske Laurent Lokoli. 28-åringen tok seg gjennom tre kvalifiseringsrunder for å spille på hovedtablået.

– Han har litt flere gressmatcher enn meg i år, så man må ta alle spillerne seriøst på dette nivået. Jeg kjenner han ikke så mye, men skal prøve å gjøre en analyse for å komme ut med en god kampplan.

I fjor oppnådde Ruud sin hittil beste prestasjon i den prestisjetunge London-turneringen. Da tok han seg til 2. runde. I løpet av karrieren vil grusspesialisten likevel oppnå et godt resultat også i Wimbledon.

– Det kommer til å være et mål for meg i løpet av karrieren å få til et godt resultat her, sa Ruud.