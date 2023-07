Saltnes reddet Glimt på overtid

Innbytter Ulrik Saltnes satte inn utligningen tre minutter ut i overtiden. Faris Pemi Moumbagna hadde redusert til 1-2 med et hodestøt tidligere i 2.-omgangen.

Før hvilen scoret Ola Brynhildsen to mål for Molde, til tross for at blåtrøyene kun var ti spillere på banen.

Dramatikken skjedde allerede etter et kvarter da Nino Zugelj kom alene gjennom i bakrom. Han prøvde å vippe ballen over Molde-keeper Jacob Karlstrøm, som var på utsiden av 16-meteren. Ballen traff først kneet og deretter hånden til målvakten, og etter en VAR-sjekk ble han utvist.

– Jeg synes det er knallhardt med rødt kort, hvis man bruker skjønn og alt mulig når den treffer kneet først, sa TV 2s kommentator Morten Langli etter at det røde kortet var et faktum.

TV 2-kollega Jesper Mathisen var av en annen oppfatning.

– Har ingenting å si at han treffer kneet først når han gjør seg større ved hjelp av armene på den måten. Klink rødt, skrev han på Twitter.

Molde-spiss Eric Kitolano ble ofret av utespillerne, mens Oliver Petersen erstattet Karlstrøm i mål. Noen minutter senere var det likevel gjestene som jublet for scoring.

– Katastrofe

Kristian Eriksen slo inn på Ola Brynhildsen foran mål, og ballen ble prikket like til side for Glimts keeper. Nikita Haikin klarte ikke stoppe avslutningen.

Elleve minutter før hvilen doblet Brynhildsen ledelsen. Han satte på turboen fra midtbanestreken og hadde fri bane opp mot Haikin. Glimt-målvakten greide nok en gang ikke å avverge scoring.

– Vi fikk en gave, så tenkte vi at vi måtte gi litt tilbake. Det er faktisk katastrofe, oppsummerte Kjetil Knutsen i pausen.

– Forsvarsspillet vårt så ikke ut i måneskinn, la Glimt-kapteinen Patrick Berg.

Reduserte

I pausen innrømmet Molde-trener Erling Moe at romsdalingene kom til å gå ut med en defensiv kampplan.

– Det blir en tøff utfordring. Vi kommer til å ligge en del lavt, sa Moe til TV 2.

Glimt fikk dermed mye ball, og skapte flere store farligheter. Petersen vartet opp med flere strålende redninger, men klarte ikke å hindre scoring etter 66 minutter. Faris Pemi Moumbagna reduserte med et hodestøt fra fem meter, før Saltnes satte inn 2-2 på tre minutter på overtid.

Bodø/Glimt gjester Odd i neste runde, mens Molde møter Brann på hjemmebane.