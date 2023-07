Franskmann overrasket feltet – langspurt ga seier på årets lengste Tour de France-etappe

Etter en lang etappe fra Vitoria-Gasteiz til San Sebastian på den spanske nordkysten var det Lafay som til slutt kunne juble for seier.

Cofidis-rytteren angrep mot slutten, og ingen greide å tette luken. Til slutt vant franskmannen med noen meter ned til Wout Van Aert og Tadej Pogacar.

Med litt under to mil igjen kjempet rivalene Pogacar (UAE) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) om bonussekunder på den siste stigningen. Den spurten vant Pogacar og sikret seg en fordel i sammendraget. Han er revansjsugen etter at Vingegaard vant rittet i fjor.

Edvald Boasson-Hagen var aggressiv da han tidlig på søndagens etappe dannet et tremannsbrudd, men han måtte gi seg med tre mil igjen. Etter hvert ble også Neilson Powless hentet inn av hovedfeltet.

Det var mye på grunn av en annen nordmann. Vegard Stake Laengen og hans UAE-lag jobbet beinhardt for at Adam Yates skulle beholde den gule ledertrøya.

Søndagens etappe målte 209 kilometer. Det var den lengste etappen i årets utgave av verdens største sykkelritt. Tour de France-feltet skal gjennom to etapper på over 200 kilometer.

Mandag krysser sykkeleliten grensen til Frankrike når de skal fra Amorebieta-Extano til Bayonne. Etappen er flat og en mulighet for spurtkanonene. Det norske profflaget Uno-X skal kjempe for etappeseier til Alexander Kristoff.

Rittet avsluttes i Paris 23. juli.