Verstappen med ny maktdemonstrasjon – tok rekordseier i Østerrikes Grand Prix

Verstappen tok umiddelbar kommando på Red Bulls hjemmebane, og nederlenderen var så suveren at han tok seg tid til å bytte dekk på tampen i et forsøk på å sette raskeste rundetid. Det klarte han og plukket med seg et ekstrapoeng.

– Jeg kan knapt huske å ha sett maken, sa Viaplays kommentator Atle Gulbrandsen om løpet til Verstappen.

– Hver gang vi kommer hit, er det en helt utrolig atmosfære. Det viktigste for meg var å holde meg i front slik at vi kunne kjøre som planlagt. Det var en flott dag, og jeg nøt det, sa hovedpersonen selv i seiersintervjuet på Viaplay.

Kjempeluke

Han kjørte inn til sesongens sjuende seier av ni mulige hovedløp. Verstappen innehar nå alene rekorden for flest enkeltseirer på Spielberg-banen med fire i tallet.

– Jeg nyter bare å kjøre denne bilen og jobbe med dette teamet. Mye kan gå fortsatt så galt, så vi har fullt fokus på Silverstone og å fortsette å gjøre jobben, fortsatte Verstappen.

25-åringen har vist kanonform den siste tiden. Fredag vant han sin fjerde kvalifisering på rad, før han fulgte opp med seier i sprintløpet lørdag. Før hovedløpet ledet han Formel 1-VM med overlegne 80 poeng ned til lagkamerat Sergio Pérez, som er den eneste som har slått Verstappen i år.

I søndagens løp kjørte Ferrari-fører Charles Leclerc inn til 2.-plass, mens Pérez endte som nummer tre etter å ha manøvrert seg opp fra 15. beste startposisjon.

Preget av dødsulykke

Helgen i Formel-sirkuset har vært preget av motorsport-talentet Dilano van 't Hoffs (18) tragiske bortgang. Nederlenderen var innblandet i en stygg ulykke under et løp i Spa-Francorchamps i Belgia lørdag. Van 't Hoff kjørte for MP Motorsport, samme lag som den norske Formel 2-føreren Dennis Hauger.

– Det var definitivt ikke kult å få beskjeden. Det er bare tragisk. Det preger oss definitivt, det er ikke noe man bare kan slutte å tenke på, sa Hauger etter sprintløpet lørdag.

Neste VM-runde er allerede førstkommende helg. Da skal det kjøres løp på den ikoniske Silverstone-banen i Storbritannia.