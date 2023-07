Israel og Spania til semifinale i U21-EM

Israel møter enten Portugal eller England i sin semifinale, mens Spania skal opp mot Frankrike eller Ukraina. De to siste kvartfinalene spilles søndag.

Etter at ingen lag hadde fått ballen i mål etter ordinær tid og ekstraomganger, måtte det straffesparkkonkurranse til i kampen mellom Israel og Georgia.

Der var Israel best og sikret avansement til semifinalen. Norske Espen Eskås dømte kampen i Georgias hovedstad Tbilisi.

Senere lørdag var Spania best i kampen mot Sveits og vant 2-1 etter ekstraomganger. Dermed er også de klare for semifinalen i turneringen. Manchester City-spiller Sergio Gómez sendte Spania i ledelsen, men på overtid utlignet Zeki Amdouni og sørget for spilleforlengelse.

I ekstraomgangene ble Juan Miranda matchvinner for spanjolene.