Formel 2: Hauger avanserte på resultatlistene etter disk

Hauger kjørte seg opp fra 13.- til 7.-plass i sprintløpet tidligere lørdag. På sine nettsider opplyser Formel 2 at Novalak er diskvalifisert grunnet for lite trykk i bakdekket. Dermed avanserer Hauger én plass og får tre poeng i stedet for to i VM-sammendraget.

Totalt ble tre førere straffet i etterkant av sprintløpet. Hovedløpet i Østerrikes Grand Prix kjøres søndag formiddag.

Aurskog-gutten Hauger fikk en kanonstart fra det 13. beste startsporet og tok åtte plasser allerede på den første runden. Før løpsstart hadde det regnet, og Hauger valgte derfor å sjanse på regndekk. Til slutt endte han på sjuendeplass før han senere lørdag ble flyttet opp én plass.

VG omtalte saken først.