For andre gang i historien gikk «Le grand depart» i Spania. Det var ingen tempoetappe eller flat spurtetappe som sparket årets ritt i gang, men isteden en tøff ferd rundt den baskiske storbyen Bilbao.

Med fem kategoriserte stigninger og en finale i motbakke, var det klatrerne og bruddrytterne som var favorittene på lørdagens åpningsetappe.

Med tre mil igjen ble det kjørt knallhardt i feltet og flere ryttere måtte slippe.

I motbakkene inne i Bilbaos gater var det Adam Yates (UAE) som var sterkest og som tok seieren. På oppløpet slo han tvillingbroren Simon (Jayco). Dermed får han æren av å ikle seg den gule trøya på søndagens 2. etappe til San Sebástian.

Tobias Halland Johannessen hang lenge med og syklet i mål som nummer 30, 33 sekunder bak vinneren.

Sammenlagtkanonene Enric Mas (Movistar) og Richard Carapaz (EF Education-Easypost) gikk stygt i bakken med to mil igjen. Carapaz kom seg tilbake på sykkelen, mens Mas måtte gi seg allerede på åpningsetappen.

Gregaard i brudd

Uno-X-rytteren Jonas Gregaard kom seg med i morgenbruddet og tok også de første poengene i årets klatrekonkurranse. Bruddet ble hentet inn med fem mil igjen.

Morgenbruddet forsøkte å skaffe seg en solid luke, men Tim Declercq (Soudal – Quick Step) ledet an hovedfeltet og holdt dem i en stram line.

Etter å ha vært førstemann over den første kategoriserte stigningen, greide ikke Gregaard å være blant de to første over 3.-kategorien Côte de San Juan de Gaztelugatxe, og han tapte dermed ledelsen i klatrekonkurransen til nederlandske Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny).

Med tre kategoriserte stigninger igjen, og fem mil igjen til mål, ble bruddet hentet inn av hovedfeltet. Gregaard fikk dermed være med å lede an etappen i 13 mil.

Powless tok klatretrøya

Uno-X-rytteren Jonas Abrahamsen var først over 4.-kategorien Col de Morga med i underkant av fem mil igjen til mål.

Opp 2.-kategorien Côte de Vivero ble det kjørt knallhardt i feltet og flere ryttere måtte gi slipp. Neilson Powless (EF Education-Easypost) var først over toppen og sikret seg dermed retten til å bære klatretrøya på søndagens etappe.

Allerede på første etappe var sammenlagtkanonene i fronten av feltet og både Tadej Pogacar (UAE) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) viste seg fram i fronten på den siste milen.