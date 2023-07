Hauger nummer sju i sprintløpet i Østerrike – sikret to viktige poeng

Aurskog-gutten fikk en kanonstart fra det 13. beste startsporet, og tok åtte plasser allerede på den første runden. Før løpsstart hadde det regnet, og Hauger valgte derfor å sjanse på regndekk.

Nedbøren avtok imidlertid raskt, noe som gjorde at Hauger måtte inn i depotet for å bytte dekk. Dermed var nordmannen plutselig helt bak på 19.-plass.

20-åringen kjørte seg raskt oppover resultatlisten og endte helt oppe på 7.-plass da han kjørte i mål. Dermed sikret Hauger seg to veldig viktige poeng i Formel 2- mesterskapet.

Hauger fikk en tung kvalifisering på fredag, hvor han kjørte i mål som nummer 15. I etterkant fikk imidlertid to førere foran ham på resultatlisten strøket tiden sin, og Hauger rykket dermed to plasser opp på resultatlisten.

Det ble en trist start på dagen for Formel 2-sirkuset da det ble kjent at det nederlandske motorsport-talentet Dilano van 't Hoff (18) hadde gått bort.

Nederlenderen var innblandet i en ulykke under et løp i Spa-Francorchamps i Belgia lørdag morgen. Van 't Hoff kjørte for MP Motorsport, samme lag som Hauger.

Før sprintløpet startet ble det holdt en markering til minne om 18-åringen.

Søndag klokken 09.55 skal Formel 2-førerne kjøre Østerrikes Grand Prix.