Det skriver Skiforbundet på sine nettsider.

Rottensteiner har imidlertid vært trener på verdenscuplaget de siste sju årene, men tok over som landslagssjef etter Steve Skavik i slutten av mai.

– Det har vært noen fantastiske år, og vi har hatt mange fine resultater. Jeg føler meg dessverre ikke klar til å gå på en ny sesong av personlige grunner, og da er det bedre å gi seg. Jeg er lei meg for beslutningen, men jeg fant ut at dette blir det beste for alpinlandslaget og meg selv, sier Rottensteiner.

Sportssjef Claus Ryste må dermed ut på jakt etter ny hovedtrener for andre gang denne sesongen.

– Michael har gjort en kjempejobb for oss i mange år, og vi skulle gjerne hatt han med videre. Dessverre var det ikke mulig denne gangen. Vi kommer fremover til å rekruttere nye personer inn i trenerteamet, og kommer tilbake på hvordan organiseringen blir, sier Ryste.

I april ble det kjent at Skavik måtte gi seg som sjef for herrelandslaget. Skavik var teknisk trener for de norske alpinstjernene Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus på 1990- og 2000-tallet. I 2019 tok han over som landslagssjef for gutta.