Hendelsen skjedde 12. mai i år, og onsdag kom dommen. Sagan ble straffet med tre måneders betinget fengsel og fikk sitt førerkort inndratt i samme periode. I en video på Instagram beklager slovaken episoden som førte til dommen.

– Jeg er veldig lei meg for å ødelegge for meg selv i et svakt øyeblikk. Jeg ønsker å beklage til familien, venner, laget, sponsorer og alle de som støtter meg. Jeg vil lære av dette, sier Sagan i videoen.

Sagan er inne i TotalEnergies tropp til Tour de France, som starter i spanske Bilbao lørdag. 33-åringen står med tolv etappeseirer og har vunnet poengkonkurransen hele sju ganger på de tolv årene han har deltatt i rittet.