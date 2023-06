Bobb trolig med på Citys turné: – Mye spennende som skjer

– Nå blir det Oslo, ass, sa Bobb til NTB om hvor ferden går etter den imponerende 1-0-seieren over Italia, men som likevel ikke var nok til å ta seg videre i mesterskapet.

Bobb ble sammen med Antonio Nusa byttet inn den siste halvtimen av kampen i det som ble avslutningen på U21-EM for det norske laget onsdag kveld. Oslo-gutten har imponert mange i Romania. De to siste sesongene har han blitt kåret til årets spiller for Manchester Citys U21-lag.

Nå spekuleres det i at han kan få muligheten til å ta steget opp til Erling Braut Haaland og resten av A-stallen.

– Jeg tror det, svarer Bobb på om han skal være med på Citys turné til Japan og Sør-Korea om tre uker.

I Asia venter blant annet kamper mot Yokohama F. Marinos, Bayern München og Atlético Madrid. Bobb var med på fjorårets oppkjøringsturné.

Lokalavisa Manchester Evening News skriver at stortalentet kan bli tatt opp i A-stallen om Cole Palmer drar på lån. Palmer er en del av den engelske troppen i U21-EM.

– Det er mye spennende som skjer for mange av oss. Det blir vanskelig hvis man skal tenke for mye på det, men om en uke reiser jeg tilbake til Manchester. Da har jeg fullt fokus på å imponere og å gjøre det så bra som mulig der, forteller han.

I forkant av kampen mot Italia ble han omtalt som den aller største trusselen på det norske laget. Selv tar han skriveriene med stor ro.

– Det er ikke noe jeg har tenkt så mye på. Jeg har ikke fått med meg alt det. Jeg går inn i hver kamp med samme mål.