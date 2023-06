Trolig comeback for turnstjernen Simone Biles

Biles trakk seg fra de fleste av øvelsene i Tokyo 2021 blant annet på grunn av den psykiske helsetilstanden og bekymringer knyttet til sikkerheten under øvelsene.

Det amerikanske turnforbundet har kunngjort at Simone Biles skal konkurrere i stevnet US Classic, som holdes i nærheten av Chicago, litt over to år etter at hun sist konkurrerte.

– Påmelding garanterer ikke deltakelse, heter det i en uttalelse fra forbundet.

Nå 26-årige Biles tok fire gullmedaljer i Rio de Janeiro-OL i 2016 og var ventet å kunne ta hele fem full i de koronautsatte lekene fem år senere. I Tokyo ble det imidlertid bare sølv i lagkonkurransen og bronse i bom. Hun trakk seg fra flere øvelser etter å ha opplevd fenomenet «skrusyken» eller «the twisties», som er når en turner mister evnen til å orientere seg i lufta.

Biles er også en av mange amerikanske turnere som ble utsatt for seksuelle overgrep av turnforbundets lege. Han er dømt til 360 års fengsel for sine forbrytelser. Det er uvisst om deltakelsen i august betyr at Biles vil satse fram mot OL i Paris i 2024. Men hun har tidligere brukt nettopp US Classics som comeback – i 2018, etter en pause hun tok etter 2016-lekene.