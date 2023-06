Botheim møter kompisen: – Nå skal jeg slåss med ham

På motsatt side står trolig en eller begge midtstopperne som er lagkamerat med Botheim i italienske Salernitana.

Lorenzo Pirola har startet begge Italias kamper i EM i Romania. I Serie A endte han sist sesong på 26 kamper og ett mål.

– Vanligvis har jeg spilt på samme side med Pirola, så jeg kjenner ham godt. Vanligvis er jeg vant til at han skal tre meg opp i mellomrom, men nå skal jeg slåss med ham. Det blir en kul duell, sier Botheim til NTB.

– Jeg spiller mot ham på trening hver dag. Forhåpentlig klarer vi å stikke av med seieren.

Matteo Lovato er den andre italienske stopperen Botheim har god kjennskap til fra Salernitana.

– Jeg har pratet litt med dem, men ikke så mye. De har vel fokus på sitt. Jeg har også fokus på mitt.

Ingen spåmann

Det norske laget må vinne med to mål over Italia og håpe at Frankrike slår Sveits i den andre gruppekampen. Det er eneste mulighet for EM-avansement. Botheim tror det kan bli mer åpent enn de to foregående kampene mot Sveits (1-2) og Frankrike (0-1).

– Vi får nesten bare se. Jeg er ikke noen spåmann, dessverre. Det er to lag som ønsker å gå videre, og kampen kommer nok til å bære preg av det.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud er spent på hvordan Italia vil angripe kampen.

– I italiensk ånd tenker jeg at de er happy med ett poeng og kan styre på resultat. De er vant til å spille på den måten. Så vet man aldri. Det kan være de vil prøve å ta vekk all diskusjon og går hardt, men det vil overraske meg litt. Jeg regner med et taktisk spill, sier han til NTB.

– Legge igjen det som trengs

Smerud mener en del av kampen blir mot den italienske kynismen.

– Det er ikke noe å spare på. Det handler om å legge igjen det som trengs. Dette er fotballkultur. Det er noe av grunnen til at jeg mener at internasjonal fotball og denne typen matching for våre største talenter er så viktig. Du får øving i det som et eventuelt A-landslag skal inn i, forklarer han.

Kampstart er klokken 20.45. Kampen sendes på VGTV og NRK.