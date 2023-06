Niemanns søksmål mot Carlsen avvist

Ifølge avisen er saken blitt avvist i det amerikanske rettssystemet.

Niemann anklaget i fjor høst Carlsen for ærekrenkelser og saksøkte ham for tort og svie. Amerikaneren tok også rettslige skritt mot Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com.

Bakgrunnen var beskyldninger om juks som var rettet mot ham etter Sinquefield Cup i september. Søksmålet var på 100 millioner dollar, og det tilsvarer 1,08 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Vi er glade for at retten har avvist Hans Niemanns forsøk på å tilegne seg et ufortjent beløp gjennom Missouris føderale domstol, sier Carlsens advokat Craig Reiser til WSJ.

Avisen skriver at Niemann ikke kan ta de samme anklagene til retten igjen.

Trakk seg

Feiden mellom Niemann og Carlsen oppsto da sistnevnte trakk seg fra nevnte Sinquefield Cup etter et tap for amerikaneren. Han antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks.

Senere utdypet Carlsen dette og gjorde det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenker amerikaneren for urent spill.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet.

Chess.com la i fjor høst fram en rapport med en knusende konklusjon om at Niemann skal ha fusket over 100 ganger på nettet.

Gransket

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) gransket både Niemann og Carlsen etter bråket. Rapporten ble klar tidligere i år, men innholdet er fortsatt ikke kjent. Niemann ble undersøkt for mulig juks, Carlsen for mulige falske anklager.

I januar meldte Aftenposten at Niemann hadde utvidet søksmålet med nye anklager mot Carlsen. Han beskyldte den tidligere sjakkverdensmesteren og hans Offerspill-lag for å ha kommet med hånede rop og sanger om ham under en europeisk klubbturnering i oktober i fjor.

Niemann påsto videre at Carlsen betalte den norske sjakkspilleren Aryan Tari 300 euro for å rope «Jukse-Hans» fra tilskuerplass.