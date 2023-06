Pep Guardiola klarte ikke å overtale Ilkay Gündogan – tyskeren klar for Barcelona

Det bekrefter klubben på Twitter.

Gündogan har spilt for City siden sommeren 2016 og har vunnet det som er å vinne. Etter sju sesonger i klubben har han vunnet Premier League fem ganger, fire ligacup-trofeer, FA-cupen to ganger, i tillegg til den lenge etterlengtede Champions League-triumfen denne sesongen.

32-åringen har også notert seg med 60 mål og 40 assist på sine 304 kamper for de lyseblå.

Kontrakten hans med City går ut 30. juni og Barcelona kunne dermed hente han gratis, til tross for at Pep Guardiola har vært klar på at han ikke ønsket å miste midtbanespilleren.

– Jeg håper han blir hos oss. Om han drar til Barca, vil det være en ekstraordinær signering. Vi kjemper for å beholde ham. Men om han skriver under for Barca, vil jeg si til ham at han kommer til å få en kjempeflott tid der, sa City-treneren mandag.

Gündogan har tidligere spilt for klubber som Bochum, Nürnberg og Borussia Dortmund, i tillegg til at han har spilt 67 A-landskamper for Tyskland.

Tyskeren får imidlertid hard konkurranse om spilletiden i Barcelona, hvor han vil konkurrere om plassen med spillere som Gavi, Pedri, Frenkie de Jong og Franck Kessié.