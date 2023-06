Jonatan Braut Brunes og Tobias Gulliksen scoret målene sine på overtid i 1.- og 2. omgang. Glimt hadde ballen i store deler av annen omgang, men fant ikke veien forbi en solid Viljar Myhra i Godset-målet.

– Det var en skikkelig lagseier. Vi «fighter» for det, og er kanskje litt heldige, sa Brunes til TV 2.

– Det er jævlig deilig å sette det første målet for året. Det er litt marginer og litt dyktighet, fastslo Gulliksen.

Gulliksen fastsatte resultatet sent i overtiden i annen omgang. Like før hadde Sondre Brunstad Fet fått et mål annullert da dommer Sigurd Kringstad mente at Faris Pemi var for tøff i en duell med Fredrik Kristensen Dahl. Det likte Glimt-trener Knutsen dårlig.

– Det er en helt totalt 50/50. Hvorfor skal han dømme på den? De har VAR. Det sitter tolv mann inne i en buss som skal vurdere situasjoner. Hva har vi det for, da? Akkurat den synes jeg er dårlig dømt, sa Knutsen til TV 2.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller var enig i at annulleringen var feil.

– Det er strengt. Det er mer 50/50 enn en klar forseelse. Det synes jeg er feil, og målet burde stått for Glimt, sa Møller på kanalens sending.

Årets sesong er den første med videodømmingsverktøyet VAR i Eliteserien.

Første tap

Kun Brann hadde tatt poeng fra Glimt før søndagens kamp. I den kampen utlignet Amahl Pellegrino på overtid. Søndag greide verken han eller noen av lagkameratene å redde de gulkledde fra sesongens første nederlag.

Godset forsvarte seg svært godt og frustrerte Glimt. Til slutt kunne vertene juble. Godset står med 14 poeng på elleve kamper.

Glimt tar imot regjerende seriemester Molde i neste runde, mens Godset møter Stabæk borte.

Før kampen kunne Glimts midtbanestjerne Hugo Vetlesen avsløre til TV 2 at overgangen til belgiske Club Brugge er i boks. Det er imidlertid ikke kjent når 23-åringen spiller sin siste Glimt-kamp.

Matchvinner

Begge lag skapte store sjanser i første omgang før Braut Brunes sendte vertene i føringen på overtid. Gulliksen slo et innlegg gjennom hele feltet, der Vilsvik kom og sendte ballen tilbake foran mål.

Der kjempet Brunes seg fram og satte ballen i et vidåpent mål. Den 22 år gamle spissen har scoret tre mål denne sesongen.

Tidlig i kampen avverget Godset-keeper Viljar Myhra scoring med en kjemperedning på en avslutning fra Faris Pemi.

Skade på nøkkelspiller

Brice Wembangomo måtte byttes ut etter 20 minutter med skade. Backen, som nylig fikk sin landslagsdebut, ble erstattet av tidligere landslagskaptein Omar Elabdellaoui.

Wembangomo mistet flere kamper i starten av sesongen med skade, men har vært fast inventar på laget de siste kampene. Nå kan han miste flere kamper.

I annen omgang skapte begge lag muligheter, men det var Glimt som hadde klart mest ball. På overtid snappet Gulliksen ballen på midtbanen og fosset i angrep. Alene med Glimt-keeper Nikita Haikin lobbet han den flott over sisteskansen og i nettet.