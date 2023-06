Rosenborg ydmyket i Maalens debut: – En fryktelig start

Tapet sender Rosenborg ytterligere én plass ned på eliteserietabellen. Etter 12 serierunder er fasiten 10.-plass og 13 poeng.

Hjemmepublikummet sto for pipekonsert da spillerne gikk i garderoben både til pause og etter kampslutt.

– Rosenborg har vært spredt for alle vinder når de forsvarer seg. Det er en fryktelig start for RBK og Maalen, sa Jesper Mathisen i TV 2s FotballXtra-studio.

– Det er ikke langt unna årsverste av Rosenborg det her, supplerte kollega Yaw Amankwah og fortsatte:

– Jakten på en permanent trener i Trondheim blir ikke avblåst nå. Mitt spørsmål er hvor ambisiøs og offensiv fotball kan man spille med dagens Rosenborg-lag.

Tung start

Den trønderske optimismen fikk seg raskt et skudd for baugen da Victor Torp og Christopher Bonsu Baah kom seg til hver sin målsjanse før det var spilt ti minutter søndag.

Deretter sendte Mikkel Maigaard østfoldingene i ledelsen etter 21 minutters spill. Scoringen kom etter et nydelig innlegg fra Jeppe Andersen, som en helt ubevoktet Maigaard enkelt kunne nikke i nettmaskene bak RBK-keeper André Hansen.

Vondt ble til verre da Eirik Wichne bare to minutter senere doblet sarpingene sin ledelse med en kanonkule fra om lag 20 meter. Ballen gikk riktignok via Ulrik Yttergård Jenssen og fikk en dupp på vei mot mål.

På overtid av første omgang fikk Sarpsborg et frispark i drømmeposisjon, som Kristian Fardal Opseth banket i krysset.

Unngikk utvisning

Skjelbred var trolig også svært heldig som fikk spille omgangen ut etter han satte inn en svært tøff takling på Maigaard rett før gjestenes tredje mål.

Trønderen hadde allerede fått gult kort tidlig i kampen, men slapp et nytt kort. Det fikk ekspertene til å steile.

– Det skal selvfølgelig være gult, og da skal han jo sendes rett i garderoben. Det er veldig rart at han ikke får det der. Det er klinkende klart, og han er griseheldig, sa Jesper Mathisen.

– Det vi ikke skulle ha

Maalen var ikke fornøyd med det han fikk se til pause.

– Det var selvsagt akkurat det vi ikke skulle ha. Vi lykkes veldig dårlig med det vi prøver på, spesielt angrepsspillet, sa Maalen til TV 2 i pausen og varslet to bytter:

Sverre Nypan og Ole Sæter inn for Per Ciljan Skjelbred og Oscar Aga.

De ga imidlertid ingen opptur for Rosenborg-laget, som fortsatte å bli satt under press av blåtrøyene.

Mot slutten av kampen ble riktignok Sarpsborg bombardert av et Rosenborg-lag som skapte flere sjanser, men kaptein Bjørn Inge Utvik og keeper Anders Kristiansen reddet gjestene fra baklengsmål.

Endringer

Svein Maalen tok over sjefsstolen i Rosenborg etter at Kjetil Rekdal fikk sparken 16. juni. 45-åringen har ikke lagt skjul på at han kommer til å ta tydelige grep når han nå har overtatt taktpinnen.

– Det har jeg vært veldig tydelig på. Hvis jeg skal gjøre dette, blir det en kursendring. Ferdig med det, sa han til pressekorpset.

Maalen gjorde imidlertid bare to bytter i startelleveren fra Rekdals siste lagoppstilling som RBK-trener. Santeri Väänänen og Per Ciljan Skjelbred startet kampen, mens Morten Bjørlo og Samuel Rogers ble henvist til benken.

45-åringen la riktignok om til Rosenborgs klassiske 4-3-3-formasjon, hvor Edvard Tagseth ble dyttet ned på venstreback. Ole Sæter er også endelig tilbake i troppen igjen etter å ha slitt med en lårskade siden før sesongstart.