Borge fortsatt med i teten i kvinnenes PGA-mesterskap

Etter ferdigspilt andre runde ligger Borge på en foreløpig delt 2.-plass, to slag under par. Dermed ligger 24-åringen fra Tønsberg an til å få sitt gjennombrudd på golfens toppnivå.

Irske Maguire Leona turneringens foreløpige leder på tre slag under par på turneringens andre runde.

Borge har spilt én majorturnering tidligere, men da klarte hun ikke cuten og måtte gi seg etter to dager.

Tønsberg-jenta startet sin andre runde med seks strake hull på par, før hun vartet opp med birdie på hull sju. Konkurrentene har imidlertid slitt, noe som har sendt Borge godt oppover resultatlisten.

24-åringen fikk en knallstart på turneringen da hun gikk torsdagens førsterunde på to slag under par, og la seg inn på en delt 6.-plass.

Borge spiller sin ellevte turnering siden hun fikk innpass på LPGA-touren. 14.-plassen i debuten i Arizona i mars er hennes beste plassering så langt.

Turneringen avsluttes etter fjerde runde på søndag.